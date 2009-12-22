Отрисовать растровые эскизы в векторе

Создание набора цветов для использовании в дизайне сайта. на выходе должно быть psd с тремя(минимум) прямоугольниками заполненные градиентом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеются растровые изображения (jpeg) эскиов вот такого типа ... (всего 12 файлов, в прикрепленном архиве)
Нужно отрисовать эскизы в векторе. В итоге надо чтобы получились КАЧЕСТВЕННЫЕ, одинаковые по контрастности и яркости изображения.
Срок - 1-2 дня.
Оплата по факту через WMR
оставляйте свои предложения с указанием сроков и стоимости.
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