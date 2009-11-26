Схема в Адобе Илюстраторе

ПрочееЗакрыт2 заявки174 просмотра
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На основе готовых элементов сделать небольшую схему. Объединить элементы в схему.

Пример что должно быть nefteshlamy.ru/pic/schema.jpg

Подробности вышлю почтой. Цена - 150 руб. + 50 руб. если сделаете до утра 09.12.2009

14 лет назад
ssbor
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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