Требуется конструктор

Требуется личный помощник для удаленной работы. Условия: Оклад от 12 000 рублей за 8-ми часовой рабочий день пять дней в неделю с 10.00 до 19.00 московского времени в будние дни. На испытательный срок продолжительностью две недели ...
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