Видеоклип из фотографий

Нужно вставить изображения в рамки. Рамки будут трех размеров - 250x280, 318x151, 350x280. Рамки в формате .psd предоставляю. Тоесть нужно перенести картинки в рамку, хорошо отцентрировать, если нужно уменьшить размер. Главное чтобы изображение было по ...