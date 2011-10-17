Необходимо сделать фон для виньетки. Фотографии на сером фоне. Виньетки для сотрудников фирмы. Уточните по стоимости, а также по срокам.
Видеоклип из фотографий
нужно сделать на 50 летний юбилей видеоклип из фотографий. Мужчина- директор крупной организации.
Показываться будет видеокоип на проекторе в банкетном зале. Длительность клипа около 10 минут.
оставляйте свои заявки по стоимости и примеры работ.
Срок исполнения 1 неделя.
Заявки фрилансеров
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