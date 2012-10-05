Возьму дистанционные уроки Photoshop через Skype

Для регулярных дистанционных занятий через Skype (2 раза в неделю по 60мин) ищу репетитора по Photoshop для ребёнка 11 лет. У ребёнка есть начальные знания програм Photoshop и Gimp.

Задачи репетитора:

1. Подготовка материалов для уроков и домашних заданий

Для уроков можно подыскивать и использовать готовые Интернет-материалы, к примеру:

http://photoshopworld.ru/lessons/308/

http://www.basmanov.photoshopsecrets.ru/photomontage/

2. Уроки онлайн, где с помощью показа экрана ребёнку и просмотра его экрана проходит обучение. Возможно также использование программы TeamViewer обеспечивающей доступ к компьютеру ребёнка

3. Проверка домашних заданий, комментирование и возможные исправления результатов

Требования:

Опытный пользователь Photoshop имеющий желание и предрасположенность к обучению других

Жду предложений с указанием цены за месяц при условии 2 часов в неделю занятий по 60 минут каждое.