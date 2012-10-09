Сделать макет печати в Corel Draw

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Завершен9 заявок225 просмотров

Сделать макет печати в corel draw, с которого потом можно будет изготовить печать. Сохранить файл в исходном формате и в jpg.

13 лет назад
tashakuz
Татьяна 
43 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

Marta-design
Кристина 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Спасибо большое. Работа выполнена качественно и очень быстро. Без лишних вопросов.
Спасибо за сотрудничество ) Быстро обсудили все требования, быстро сделали и быстро приняли. Рекомендую Татьяну, как заказчика, с которым не возникает никаких проблем, и работа проходит легко и приятно. Буду рада, если будет возможность поработать еще вместе :))

Заявки фрилансеров

Marta-design
Кристина 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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