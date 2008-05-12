Значок для клана

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт18 заявок385 просмотров

Значек для клана - 2 Экземпляра

Большой и мален.

17 лет назад
rinasptr
47 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать из корела файл для Epson Print CD

    Есть макет диска (2 штуки) в кореле. Нужно их перевести в Епсон Принт СД, что-бы нормально на дисках печаталось (без точечек и т.д.). С меня отзыв :) Спасибо.

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Статистика нейролнетворк

    Задача прогназирование. Построить с помощью нейронных сетей прогназирование потребления биотоплива.Данные есть.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Парсинг - заказ

    Привет всем! Задание нумер1. Спарсерить с сайта http://immovision.fr по позициям: Prix Ville CpSecteur Nombre de pieces Nombre de chambres Surface Terrasse Terrain : ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перерисовать gif-ку

    Нужно на gifке http://i043.radikal.ru/0805/c0/c27d592b68ca.gif сделать вместо текущей надписи надпись по центру "Смотреть". Пропорции оставить те же. Шрифт тоже желательно похожий.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Исправить ошибку в дизайне

    $1

    Требуется на сайте http://girls.int.ru а точнее на странице http://girls.int.ru/girls/foto/avril-lavigne-hq-pictures-wallpapers-770.html сделать так чтобы стали независимыми картинка 1187_porn-img2.gif и таблица с рекламой "Самый большой архив ВИДЕО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ в рунете!" Там проблема в том, что ширина ...

    HTML
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужно на сайте сделать on-line игры

    Нужно на сайте www.biznes-zona.com сделать on-line игры, раздел я зделаю типо игры и вот там нужно это зделать. Я не знаю как. Пишите ваши сроки, цены.

    Прочее7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайты

    Куплю сайты от 5 до 50 уе. Сайты которые уже не нужны, которые не проливают и тд!

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад