Парсинг - заказ

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Закрыт7 заявок280 просмотров

Привет всем!

Задание нумер1.

Спарсерить с сайта http://immovision.fr

по позициям:

Prix

Ville

CpSecteur

Nombre de pieces

Nombre de chambres

Surface

Terrasse

Terrain :

Фотографии к лоту.

Каждое слово(выражение) надо разместить в таблицы.

Сколько времени и за сколько? Таблицы под базы выдам после согласования. В будущем планирую заказывать не мало.

17 лет назад
phernet
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

SmartDesign
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
17 лет назад
$100
1 день
Все прошло без проблем, баг-репорты четкие и своевременные.

Заявки фрилансеров

SmartDesign
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
17 лет назад

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