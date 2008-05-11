Парсинг - заказ

Привет всем!

Задание нумер1.

Спарсерить с сайта http://immovision.fr

по позициям:

Prix

Ville

CpSecteur

Nombre de pieces

Nombre de chambres

Surface

Terrasse

Terrain :

Фотографии к лоту.

Каждое слово(выражение) надо разместить в таблицы.

Сколько времени и за сколько? Таблицы под базы выдам после согласования. В будущем планирую заказывать не мало.