Размещать коды (на сайтах) для размещения их на биржах сапе, линкфид, трастлинк. Оплата по договоренности. Cms разные, в том числе самописгые.
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Требуется написать программу задача – автоматически добавлять объявления(заходить в нужную категорию, заполнять поля, загрузить фото в обьявление и нажимать кнопку добавить) ( список площадок разделю на три категории www.e1.ru/auto/sale/, www.e1.ru/auto/moto/ это площадки только по автомобилям и мото, avito.ru, slando. ru/- на этих двух площадках капчи поэтому прога заполняет все поля и оставляет мне только введение капчей, olx.ru, www.66.ru/realty/, www.66.ru/auto/, www.66.ru/doska/, irr.ru/-просто площадки). Мне необходима стабильность работы и дружелюбный интерфейс. По завершения нужно будет добавить еще несколько площадок за дополнительную плату. ПОЖАЛУЙСТА если нет опыта работы с подобными проектами не пишите!
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