Требуются программисты VBA для разработки конвертера из формата SDL Trados TagEditor (TTX, схож с XML) в формат Microsoft Excel (XLS) и обратно. Модуль нужен срочно. Подробности в скайпе russian-perevod. С уважением, ...
Доработка JScript
Нужно доработать JScript
Задание в приложении
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