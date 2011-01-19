Доработки для программиста 1с 8,2

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт10 заявок171 просмотр

Требуется на постоянные доработки специалист 1с 8,2 управление торговлей. Конфигурация изменена. Будет дорабатываться и далее.

Вот часть заданий

Отсылание почты, квитанций, настройика форм и др.

Требуется парсер саитов, который с екселя загружает товары а фото с саита или инета / Также обмен выгрузка/загрузка в интернет магазин.

14 лет назад
rrrer
49 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов(-1)

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