Необходимо переписать макрос для работы с документами xml Есть подобный для Windows, нужно его переделать под MAC OS. Количество 3 штуки - не сильно отличаются. Какие сроки? Сколько хотите ...
Поправить (спидбар) на движке дле
Поправить (спидбар) на движке дле, в полной новости (например: myfilmix.ru/4741-geroj.html) - сейчас так:
Скачать фильмы » Боевики » Герой, скачать Герой
Должно быть так:
Скачать фильмы » Боевики » Герой
Аська 13328один
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочеенет заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Требуется исправить ошибки на сайте www.ukrpozhservice.com.ua сайт на Joomla 1.5+Virtuemart 1.Pdf файлы не распознают текст при их открытии ; 2.Не работает раздел новостей (откорректировать его надо) ;Закрыт14 лет назад
Мне нужно добавить мою кнопку на ленту Excel 2007 для запуска моих макросов VBA., причем именно на ленту, а не на панель быстрого доступа, и не на лист. Прошу описать как это делается или ...Прочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно обработать Прайслисты в Excel. Сделать дизайн и редактирование. Подготовить шаблон для новых прайс-листов.Прочее5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Ищу знающего человека по поддержанию и редактированию игрового сервера Lineage платформа java ICQ 590765890Закрыт14 лет назад
- $30
Нужно написать код, который скрывал бы ссылки на сайте (партнёрская программа trustlink)Закрыт14 лет назад
Задание Дана спецификация программного обеспечения. Некоторые части описания пропущены, нужно дополнить эти недостающие части так чтобы в итоге спецификацию мужно было успешно анимировать для демонстраций ее соотвествий с программными требованиями. ...Закрыт14 лет назад
Требуется доработать отчет "Ведомость по партиям ТМЦ" в конфигурации "Торговля и Склад". Требуется чтобы в итогах по группе ТМЦ выводилась не только сумма по столбцу, но и количество товара. Срок исполнения 19.01.2011. Стоимость договорная.Прочее1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте,нужно настроит платежку на сайте.Нужно сделать быстро.Прочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $30
Нужен человек, владеющий английским, для поиска кряков от наших программ в интернете. Нужно 8-10 кряков от каждой программы (всего программ будет три). В отчете должна быть ссылка на кряк и сам ключ. Цена $30. Срок ...Прочее1 исполнительЗавершен14 лет назад