1С 8.2 (Управление торговлей версия 11)

Требуется специалист, для поддержки внедрения 1С УТ версия 11 на торговом предприятии (оптовая торговля)

Требования

1. Квалификация.

1.1 Знание 1С УТ 11 (платформа 8.2)

1.2. Практический опыт внедрения 1С УТ на торговых фирмах (оптовая торговля) желательно платформа 8.2

1.3. Знание методических основ

1.4. Умение анализировать и оптимизировать бизнес процессы заказчика (продажа, логистика, отгрузка), для их оптимального перекладывания в 1С

2. Возможности

Наличие времени для онлайн консультирования. (например по ICQ)

Наличие времени для работы над небольшими задачами заказчика (в течении ближ. 2-3 недель)

Предстоящие работы:

1. Онлайн-консультирование (например в icq) заказчика по работе с 1С УТ вер. 11 (вопросы типа, как добавить уже существующего контрагента к партнеру)

2. Построение, моделирование в 1С и оптимизация для эффективной работы в 1С менеджеров ключевых бизнес процессов заказчика (продажа, отгрузка, обеспечение).

Например при типовой продажи со склада отгрузка товара осуществляется в течении 5 дней с даты оплаты счета.. Как данное условие лучше реализоватьв 1С? (вручную после оплаты счета ставить дату отгрузки, потом это контролировать в обеспечении заказов или делать дополнительный параметр заполняемый автоматически в момент внесения информации информации об оплате счета, далее делать дополнительный отчет в контроле обеспечения и т. д)

3. Доработки базовой конфигурации (например отображение на рабочем столе в списке взаимодействий названия заказчика, доработка стандартных печатных форм и отчетов)

Неосновные (желательно)

3. Написание руководства пользовате для сотрудников заказчика по основным бизнес процедурам процедурам (например – типовая продажа: создаем на основе взаимодействия сделку (нажимаем "то-то" то, заполняем "это", на основе сделки создаем заказ клиента (делаем такие то и такие то действия, для создания заказа дролжно быть заведено соглашение с клиентом), далее делаем счет так то и так то и т. д.

От кандидата требуется

1. Портофолио: доработанные решения УТ (желательно версии 11) для торгового предприятия (опт), подтверждения опыта работы с платформой 8.2

2. Предложение по оплате услуг заказчиком (на основании фактического затраченного времени по ставке .... руб/час) либо, например, фиксированная сумма за работу или по периоду.