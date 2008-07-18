Ведется набор опытных специалистов с сфере ИТ технологий для создания глобальной поисковой системы.
FLV Плеер
Нужен FLV плеер:
1. поддержка скинов.
плееру через flashvars передается путь к xml-файлу, там лежат пути к картинкам кнопочек.
2. скрытие элементов управления (кнопки старт/пауза, полоска с текущей позицией, индикация времени).
нужно, чтобы можно было управлять этим через externalinterface.
3. поддержка RTMP STREAM.
4. управление через externalinterface:
4.1. скрыть/показать элементы управления.
4.2. получить общую длительность ролика, текущую позицию.
4.3. перемотка: указание текушей позиции, с которой играть.
4.4. пауза / проигрывание.
4.5. индикация, что ролик закончился.
PS неплохой обзор плееров есть тут:
Выбранный исполнитель
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