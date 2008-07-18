FLV Плеер

$500
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Завершен8 заявок362 просмотра

Нужен FLV плеер:

1. поддержка скинов.

плееру через flashvars передается путь к xml-файлу, там лежат пути к картинкам кнопочек.

2. скрытие элементов управления (кнопки старт/пауза, полоска с текущей позицией, индикация времени).

нужно, чтобы можно было управлять этим через externalinterface.

3. поддержка RTMP STREAM.

4. управление через externalinterface:

4.1. скрыть/показать элементы управления.

4.2. получить общую длительность ролика, текущую позицию.

4.3. перемотка: указание текушей позиции, с которой играть.

4.4. пауза / проигрывание.

4.5. индикация, что ролик закончился.

PS неплохой обзор плееров есть тут:

http://habrahabr.ru/blog/webdev/45520.html

HTML
17 лет назад
Unhandled_Ex
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

_azazello
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$200
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Задача сформулирована точно и ясно, нареканий во время работы не возникало. Сотрудничать было приятно, надеюсь еще будут проекты.

Заявки фрилансеров

_azazello
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад