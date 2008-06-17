Задание полностью аналогично этому: http://weblancer.net/projects/59750.html но тут надо публиковать не SQL запросы, а тексты кода на Delphi и для каждой програмы (демки) сделать и опубликовать скриншот формы в Delphi 2007 в Windows Vista. ...
Защита данных ЭЦП при работе через Интернет
Суть задачи:
1. Есть закрытый раздел сайта на котором функционирует система на базе apache - mysql - PHP
Доступ к сайту имеет заранее известное число пользователей с одних и тех же компьютеров
2. Необходимо написать что то типа технического проекта на реализацию механизма, чтобы все данные которые корректируют/вводят пользователи были подписаны ЭЦП.
Если что то непонятно напишите в личку, ответ будет размещен здесь.
ЭЦП - электронная цифровая подпись
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