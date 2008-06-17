Защита данных ЭЦП при работе через Интернет

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Закрыт3 заявки191 просмотр

Суть задачи:

1. Есть закрытый раздел сайта на котором функционирует система на базе apache - mysql - PHP

Доступ к сайту имеет заранее известное число пользователей с одних и тех же компьютеров

2. Необходимо написать что то типа технического проекта на реализацию механизма, чтобы все данные которые корректируют/вводят пользователи были подписаны ЭЦП.

Если что то непонятно напишите в личку, ответ будет размещен здесь.

ЭЦП - электронная цифровая подпись

ApacheMySQLPHP
17 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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