Защита данных ЭЦП при работе через Интернет

Суть задачи:

1. Есть закрытый раздел сайта на котором функционирует система на базе apache - mysql - PHP

Доступ к сайту имеет заранее известное число пользователей с одних и тех же компьютеров

2. Необходимо написать что то типа технического проекта на реализацию механизма, чтобы все данные которые корректируют/вводят пользователи были подписаны ЭЦП.

Если что то непонятно напишите в личку, ответ будет размещен здесь.

ЭЦП - электронная цифровая подпись