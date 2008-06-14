Описание в ТЗ!
Установка форума vBullutin/IPB под ключ
Добрый день !
Требуется установка форума на базе vBullutin/IPB под ключ. Понятие под ключ для меня значит:
1. Установка ЛИЦЕНЗИОННОГО форума (те с купленной лицензией)
2. Установка ХАКов на форум - таких как скрипты репутации, капча.
3. Установка Дизайна на форум - мы предоставляем PSD. Страницы разделов, сообщения и раздела.
Опционально - дизайн форума с вашей стороны. Нам в принципе было бы удобно перепоручить полностью разработку форума на сторону. Пишите цены и сроки с учетом пожеланий. С дизайном и без дизайна.
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