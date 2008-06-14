Установка форума vBullutin/IPB под ключ

Добрый день !

Требуется установка форума на базе vBullutin/IPB под ключ. Понятие под ключ для меня значит:

1. Установка ЛИЦЕНЗИОННОГО форума (те с купленной лицензией)

2. Установка ХАКов на форум - таких как скрипты репутации, капча.

3. Установка Дизайна на форум - мы предоставляем PSD. Страницы разделов, сообщения и раздела.

Опционально - дизайн форума с вашей стороны. Нам в принципе было бы удобно перепоручить полностью разработку форума на сторону. Пишите цены и сроки с учетом пожеланий. С дизайном и без дизайна.