Установка форума vBullutin/IPB под ключ

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Закрыт8 заявок236 просмотров

Добрый день !

Требуется установка форума на базе vBullutin/IPB под ключ. Понятие под ключ для меня значит:

1. Установка ЛИЦЕНЗИОННОГО форума (те с купленной лицензией)

2. Установка ХАКов на форум - таких как скрипты репутации, капча.

3. Установка Дизайна на форум - мы предоставляем PSD. Страницы разделов, сообщения и раздела.

Опционально - дизайн форума с вашей стороны. Нам в принципе было бы удобно перепоручить полностью разработку форума на сторону. Пишите цены и сроки с учетом пожеланий. С дизайном и без дизайна.

17 лет назад
dmitk
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Romchik-EDF
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Romchik-EDF
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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