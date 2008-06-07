Нужно перенести сайт с бесплатного хостинга-cms UCOZ.RU на cms Drupal или, если будет проще, на другую. Главное что бы URLы уже созданных страниц не изменились! Прошу указывать цену за работу. Сайт не коммерческий ...
Работа для программиста по Joomla
Над моей страницеи работал уже один Програмист ну у него сеичас нету времени болше. Кто сможет справитса с етои работаи?
Мои icq: 271328460
Sorry за ошыбки :)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Прочее9 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходим EJB компонент для сервера GlasFish, удовлетворяющий требованиям: 1. Основная функция сервера состоит в передаче необходимой информации (средствами RMI) клиентам (написанным на Java) по верх SSL. Например, для облегчения понимания, что именно ...Прочее2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Иммется библиотечный помощник, который полностью устраивает. Но есть проблемы,то что он не поддерживает Юникод UTF-8. И нужно заменить названия менюшек ( С Русского на Азербайджанский )Прочее5 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуетя ОПЫТНЫЙ человек, который избавит сайт от вирусов. Краткое описание ситуации: Сайт рефрешится на другие страницы, причём делает это не предсказуемо и не постоянно, рефрешит на яндекс, гугль, на айпи ...Завершен17 лет назад
Не нашел подходящей категории, поэтому запостил здесь. что есть: желание покупать адвордс много-много-много ключей бд, откуда обявления можно создать полу-автоматом (ручками тоже придется поработать) Google Adwords Editor ...Прочеенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Вот такую: http://www.ps4x4.spb.ru/register/reg_form.php?race=ps13 Результаты эта форма должна выводить в виде готовой заявочной формы, которую можно будет скачать и распечатать. Также, эти формы должны оставаться ...Завершен17 лет назад
Господа, требуются консультации начинающему программисту в форме вопрос-ответ (подсказка, помощь). С подробным объяснением, примерами.Прочее10 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется человек знающий средство mpi. Подробности в ICQ 412700122Прочее2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо сделать так, чтобы процесс файла не завершался через 30 минут после старта. Файл - .NET'овский. Исправление у опытного программера не составит труда. Смотреть в сторону метода TrialExpired. Файл для исправления: DANSrv.exe. ...Завершен17 лет назад
- $10
Нужно для диплома. Есть листинг dll`ки, нужно скомпилировать в Delphi. Чтобы полный набор файлов был, т.е. готовая библиотека и все промежуточные проектные файлы.Прочее6 заявокЗакрыт17 лет назад