Из Visual c++ в Delphi

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Завершен6 заявок309 просмотров

Необходимо перевести небольшой код из Visual c++ в Delphi

можно только 1 и 5 строчку

1 for(;l3 && (part2remain > 0);l3--) {

2 struct newhuff *h = htc+gr_info->count1table_select;

3 register short *val = h->table,a;

4

5 while((a=*val++)

6 part2remain--;

7 if(part2remain

8 part2remain++;

9 a = 0;

10 break;

11 }

if (get1bit())

val -= a;

}

И еще

int mc, *m;

mc=*m++

Delphi
17 лет назад
GeminiPro
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

veacheslav
Toady 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
Отличный фрилансер, в отличие от многих других правильно справился с работой! Справился Качественно и быстро. РЕКОМЕНДУЮ!

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veacheslav
Toady 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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