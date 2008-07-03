Публикация исходников Delphi программ на сайте

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Завершен3 заявки271 просмотр

Задание полностью аналогично этому:

http://weblancer.net/projects/59750.html

но тут надо публиковать не SQL запросы, а тексты кода на Delphi и для каждой програмы (демки) сделать и опубликовать скриншот формы в Delphi 2007 в Windows Vista. Кроме того, нужно самостоятельно найти программу или сервис для конвертации кода в html с подсветкой.

Демок 39 штук. Пишите цену и сроки.

DelphiHTMLSQL
17 лет назад
Fedor_C
Фёдор 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alexey_k_v
Алексей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$80
Все просто супер, сделал как надо, очень ответственный фрилансер и просто хороший человек :)
Отличный заказчик. четко формулирует задание, и, самое главное, терпиливо относится к выполнению задания. было приятно поработать. к гонорару получил еще и премию. 10 с +, короче говоря!

Заявки фрилансеров

alexey_k_v
Алексей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

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