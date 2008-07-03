Публикация исходников Delphi программ на сайте

Задание полностью аналогично этому:

http://weblancer.net/projects/59750.html

но тут надо публиковать не SQL запросы, а тексты кода на Delphi и для каждой програмы (демки) сделать и опубликовать скриншот формы в Delphi 2007 в Windows Vista. Кроме того, нужно самостоятельно найти программу или сервис для конвертации кода в html с подсветкой.

Демок 39 штук. Пишите цену и сроки.