Нужен FLV плеер: 1. поддержка скинов. плееру через flashvars передается путь к xml-файлу, там лежат пути к картинкам кнопочек. 2. скрытие элементов управления (кнопки старт/пауза, полоска ...
Индикатор для Metastok
Нужен индикатор для программы Metastok, на индикаторов Билла Уильемса.
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