Макрос для ОпенОфиса создание ценников

Есть сайт rap.ua на сайте мы хотим сделать передачу, где человек с вебкамерой сможет подключать в диалог ещё двух людей с их вебкамерами и управлять ими (громкость или тушить их вообще), или всё это можно сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В приложеном файле образци двух ценников.
Задача:
Если на лист Товары1 вставлен список товаров (арт, название, цена)
на листе 2 должны формироватся ценники согласно образцу, по 1 ценнику на каждую строку с товаром.
Причем страница должна быть полностью горизонтально заполнена ценниками (3 шт наверное влезит)
Аналогично лист Товары2 (там немного другой ценник по размерам)
Если это нельзя сделать макросом, слушаю предложения как такое реализовать.
Рассматриваю предложения только с ценами! (если цену не можете назвать сразу - уточняем тех детали по аське или личке и тогда оставляем заявку)
- Похожие заказы
- Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть несколько экселевских файлов, связанных между собой. Формулы нарушены, нужно восстановить.Прочее1 исполнительЗакрыт13 лет назад
В общем надо сделать 2 графика. 1-ый который бы отображал среднестатистический уровень кислорода в квартире по промежутку времени (например неделя). Т.е. это в квартирах со стекло-пакетами, где естественного притока воздуха нету, он есть только тогда когда ...Прочее5 заявокЗакрыт13 лет назад
Существует макрос: При занесении информации (вставкой диапазона) на одном листе - формируется печатная форма с перегруппировкой данных на другом листе. В настоящий момент при внесении информации выдает ошибку #Н/Д. Требуется проверить корректность работы и внести изменения.Прочее4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Задание такое: до 24.00 четверга создать таблицу в Excel'e полностью соответствующую ТЗ в прикрепленном файле (Вариант 2). Это лабораторная работа в инсте, хотелось бы сделать ее самому, но я физически не успеваю. Цену назвать затрудняюсь, но считаю, ...Прочее5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
Есть таблица в excel, с описаниями работ, и характеристиками, например, названия полей: работа, характеристика1, характеристика2, характеристика3, характеристика4, характеристика5, характеристика6..... необходимо написать макрос, который по нажатию кнопки бы выводил отчет(в виде таблицы или в виде печатной формы) ...Прочее4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо скорректировать обмен между распределенными базами ут предложения на [email protected] оплата wmr, за решение задачи, не почасовая!Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Задача: доделать проект интернет магазина : -устранить проблему с частичной русификацией - проблемы с кодировкой; - организовать расположение товаров на странице сайта в удобном виде -Сроки : 3-4 дня -Бюджет: 30 у.е.Прочее7 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется разлочить и перевести в польский формат карты гармина. Кто сделает?Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
Как правильно/грамотно поменять основной домен своего сайта для Google был домен *.kharkov.ua сейчас хочу сделать основной *.com.ua а *.kharkov.ua сделать зеркалом. сейчас в выдаче гугла везде *.kharkov.ua а нужно сделать *.com.ua для связи ICQ 423-117-008Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад