Макрос для ОпенОфиса создание ценников

В приложеном файле образци двух ценников.

Задача:

Если на лист Товары1 вставлен список товаров (арт, название, цена)

на листе 2 должны формироватся ценники согласно образцу, по 1 ценнику на каждую строку с товаром.

Причем страница должна быть полностью горизонтально заполнена ценниками (3 шт наверное влезит)

Аналогично лист Товары2 (там немного другой ценник по размерам)

Если это нельзя сделать макросом, слушаю предложения как такое реализовать.

Рассматриваю предложения только с ценами! (если цену не можете назвать сразу - уточняем тех детали по аське или личке и тогда оставляем заявку)