Макрос для ОпенОфиса создание ценников

ПрочееЗавершен1 заявка135 просмотров
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В приложеном файле образци двух ценников.

Задача:

Если на лист Товары1 вставлен список товаров (арт, название, цена)

на листе 2 должны формироватся ценники согласно образцу, по 1 ценнику на каждую строку с товаром.

Причем страница должна быть полностью горизонтально заполнена ценниками (3 шт наверное влезит)

Аналогично лист Товары2 (там немного другой ценник по размерам)

Если это нельзя сделать макросом, слушаю предложения как такое реализовать.

Рассматриваю предложения только с ценами! (если цену не можете назвать сразу - уточняем тех детали по аське или личке и тогда оставляем заявку)

13 лет назад
Jin-Roh
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
bihle
Артем 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$20
2 дня
Все отлично сделано согласно ТЗ и в краткий срок.
Четкое задание, быстрая оплата, приятно было работать с этим заказчиком.
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