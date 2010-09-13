Необходимо написать макрос на excel

Есть таблица в excel, с описаниями работ, и характеристиками, например, названия полей: работа, характеристика1, характеристика2, характеристика3, характеристика4, характеристика5, характеристика6.....

необходимо написать макрос, который по нажатию кнопки бы выводил отчет(в виде таблицы или в виде печатной формы) по определенным характеристикам. И если в отчет выводится несколько полей с характеристиками и остается свободное место на листе, то чтобы он ратягивал столбец в котором имеется больше ячеек с информацией записанной в несколько строк в ячейке, если листа недостаточно для вывода информации по необходимым характеристикам определенной работы, то необходимо, чтобы ширина колонок оставалась исходной.

Саму таблицу выложить не могу, но таблица очень большая и море характеристик, очень тяжело при необходимости сравнивать характеристики по определенным работам(например 5 и 50)....

Например, можно осуществить так: кнопка отчет, потом запрос какой отчет, появляется форма, где необходимо выбрать работу из выпдающего спика имеющихся в таблице, по количетсву характеристик имеются комбобоксы пустые, также повыбирать необходимые поля из комбобоксов, если это осуществить сложно, можно сделать проще, статически: всего 10 характеристик в таблице, всего 10 комбобоксов, желательно сделать, чтобы, в первых двух комбобоксах выбор был предопределен, но можно было его изменить(например в первом комбобоксе по умолчанию предопределена характеристика2, во втором характеристика4, но можно их изменить), и кратко объяснить как что делалось, чтобы потом можно было это все самостоятельно подогнать под необходимую таблицу....пишите ваши предложения и пожлания по оплате на аську 603320657, все обсудим)