Починить Excel, разобраться с макросами

Есть сайт rap.ua на сайте мы хотим сделать передачу, где человек с вебкамерой сможет подключать в диалог ещё двух людей с их вебкамерами и управлять ими (громкость или тушить их вообще), или всё это можно сделать ...
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Есть несколько экселевских файлов, связанных между собой. Формулы нарушены, нужно восстановить.
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