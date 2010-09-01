Настройка Google Analytics

Есть партнерка. www.pijama.ru/affiliate/

Нужно установить код GA на партнерке.

Нужно учесть, что для самой www.pijama.ru GA установлен.

При попытке установить тот же счетчик на раздел партнерки,

возникает по сути дублирвоание данных.

Нужно чтобы было две абсолютно разных системы учета: на весь домен pijama.ru и отдельно на раздел pijama.ru/affiliate/