Настройка Google Analytics

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Есть партнерка. www.pijama.ru/affiliate/

Нужно установить код GA на партнерке.

Нужно учесть, что для самой www.pijama.ru GA установлен.

При попытке установить тот же счетчик на раздел партнерки,

возникает по сути дублирвоание данных.

Нужно чтобы было две абсолютно разных системы учета: на весь домен pijama.ru и отдельно на раздел pijama.ru/affiliate/

13 лет назад
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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