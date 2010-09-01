Настройка Google Analytics

Полное описание во вложенном файле. От кандидата требуется: 1. Описание опыта подобных работ 2. Сроки и стоимость Высылайте предложения на: hedjet[dog]gmail.com (в титле пишите "VStudio deploy TOOL"). Страница проекта и PM не проверяются. Всё на почту!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть партнерка. www.pijama.ru/affiliate/
Нужно установить код GA на партнерке.
Нужно учесть, что для самой www.pijama.ru GA установлен.
При попытке установить тот же счетчик на раздел партнерки,
возникает по сути дублирвоание данных.
Нужно чтобы было две абсолютно разных системы учета: на весь домен pijama.ru и отдельно на раздел pijama.ru/affiliate/
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