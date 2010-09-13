Сделать график

Есть сайт rap.ua на сайте мы хотим сделать передачу, где человек с вебкамерой сможет подключать в диалог ещё двух людей с их вебкамерами и управлять ими (громкость или тушить их вообще), или всё это можно сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В общем надо сделать 2 графика.
1-ый который бы отображал среднестатистический уровень кислорода в квартире по промежутку времени (например неделя). Т.е. это в квартирах со стекло-пакетами, где естественного притока воздуха нету, он есть только тогда когда проветривается помещение - открытием окна, а это наверное раз в день.
2-ой график который бы отображал показатели кислорода за тот же промежуток времени, но если бы днем в квартиру подавалось 120 м3 в час свежего воздуха, а ночью 30 м3 в час.
- Похожие заказы
- Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть несколько экселевских файлов, связанных между собой. Формулы нарушены, нужно восстановить.Прочее1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Существует макрос: При занесении информации (вставкой диапазона) на одном листе - формируется печатная форма с перегруппировкой данных на другом листе. В настоящий момент при внесении информации выдает ошибку #Н/Д. Требуется проверить корректность работы и внести изменения.Закрыт13 лет назад
Задание такое: до 24.00 четверга создать таблицу в Excel'e полностью соответствующую ТЗ в прикрепленном файле (Вариант 2). Это лабораторная работа в инсте, хотелось бы сделать ее самому, но я физически не успеваю. Цену назвать затрудняюсь, но считаю, ...Прочее5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
Есть таблица в excel, с описаниями работ, и характеристиками, например, названия полей: работа, характеристика1, характеристика2, характеристика3, характеристика4, характеристика5, характеристика6..... необходимо написать макрос, который по нажатию кнопки бы выводил отчет(в виде таблицы или в виде печатной формы) ...Закрыт13 лет назад
Необходимо скорректировать обмен между распределенными базами ут предложения на [email protected] оплата wmr, за решение задачи, не почасовая!Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Задача: доделать проект интернет магазина : -устранить проблему с частичной русификацией - проблемы с кодировкой; - организовать расположение товаров на странице сайта в удобном виде -Сроки : 3-4 дня -Бюджет: 30 у.е.Прочее7 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется разлочить и перевести в польский формат карты гармина. Кто сделает?Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
Как правильно/грамотно поменять основной домен своего сайта для Google был домен *.kharkov.ua сейчас хочу сделать основной *.com.ua а *.kharkov.ua сделать зеркалом. сейчас в выдаче гугла везде *.kharkov.ua а нужно сделать *.com.ua для связи ICQ 423-117-008Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Доброго дня. Нужна помощь. Возникла проблема. Есть сайт на joomla ( zarjanov точка ru) в шаблоне есть позиция под модуль. Называется newflash (место между Домой и Логином) Так вот, ничего туда добавить не получается из менеджера модулей. Нужна помощь ...Закрыт13 лет назад