Сделать график

В общем надо сделать 2 графика.

1-ый который бы отображал среднестатистический уровень кислорода в квартире по промежутку времени (например неделя). Т.е. это в квартирах со стекло-пакетами, где естественного притока воздуха нету, он есть только тогда когда проветривается помещение - открытием окна, а это наверное раз в день.

2-ой график который бы отображал показатели кислорода за тот же промежуток времени, но если бы днем в квартиру подавалось 120 м3 в час свежего воздуха, а ночью 30 м3 в час.