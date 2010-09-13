Редактирование макроса в Exсel

ПрочееЗакрыт4 заявки147 просмотров
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Существует макрос:

При занесении информации (вставкой диапазона) на одном листе - формируется печатная форма с перегруппировкой данных на другом листе.

В настоящий момент при внесении информации выдает ошибку #Н/Д.

Требуется проверить корректность работы и внести изменения.

13 лет назад
7926970
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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