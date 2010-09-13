Редактирование макроса в Exсel

Есть сайт rap.ua на сайте мы хотим сделать передачу, где человек с вебкамерой сможет подключать в диалог ещё двух людей с их вебкамерами и управлять ими (громкость или тушить их вообще), или всё это можно сделать ...
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Существует макрос:
При занесении информации (вставкой диапазона) на одном листе - формируется печатная форма с перегруппировкой данных на другом листе.
В настоящий момент при внесении информации выдает ошибку #Н/Д.
Требуется проверить корректность работы и внести изменения.
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