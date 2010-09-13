Создание таблицы в Excel и ее программирование

Задание такое:

до 24.00 четверга создать таблицу в Excel'e полностью соответствующую ТЗ в прикрепленном файле (Вариант 2). Это лабораторная работа в инсте, хотелось бы сделать ее самому, но я физически не успеваю.

Цену назвать затрудняюсь, но считаю, что для человека с опытом работы и программирования в Excel'е это не должно составить большого труда. Так что ориентироваться буду по тем расценкам, что дадите вы.

Сразу предупреждаю: я не буду выбирать самую-самую низкую цену, поскольку сам работаю копирайтером-фрилансером и в курсе насчет тех, кто задает нижние ценовые планки.

Оплата Яндекс-деньги или перевод на телефон, врятли сумма будет большой. Если вы действительно сочтете эту работу нереальной, то, возможно, будет банковский перевод или Webmoney.