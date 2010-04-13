Полагаю всем известна игра PAO PAO. Необходимо написать на Visual Basic 6.0 или Visual Basic.NET (желательно) функцию рисования ломанной линии между одинаковыми картинками (с изгибом не более 2-х раз). Игру можно ...
Настройка .htaccess
3 языка на сайте. Русский-по умолчанию. Нужно привести ссылки к следующему виду
http://site.com/razdel?lang=ua к http://site.com/razdel-ua
http://site.com/razdel/razdel.html?lang=en к http://site.com/razdel/razdel-ua.html
http://site.com/razdel2?lang=ru просто к http://site.com/razdel2
При этом остальные передаваемые в адресной строке параметры не должны никак меняться.
http://site.com/razdel2?search1=1&search2=1
.htaccess который уже есть и который нужно, чтобы и дальше работал.
DirectoryIndex index.php
AddDefaultCharset windows-1251
ErrorDocument 404 /netcat/require/e404.php
Options -Indexes
Options FollowSymLinks
php_flag register_globals on
php_flag magic_quotes_gpc on
php_flag error_reporting off
php_value arg_separator.output "&"
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-l
RewriteRule ^(.+)$ /netcat/require/e404.php?REQUEST_URI=$1 [L,QSA]
Выбранный исполнитель
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