Настройка .htaccess

3 языка на сайте. Русский-по умолчанию. Нужно привести ссылки к следующему виду

http://site.com/razdel?lang=ua к http://site.com/razdel-ua

http://site.com/razdel/razdel.html?lang=en к http://site.com/razdel/razdel-ua.html

http://site.com/razdel2?lang=ru просто к http://site.com/razdel2

При этом остальные передаваемые в адресной строке параметры не должны никак меняться.

http://site.com/razdel2?search1=1&search2=1

.htaccess который уже есть и который нужно, чтобы и дальше работал.

DirectoryIndex index.php

AddDefaultCharset windows-1251

ErrorDocument 404 /netcat/require/e404.php

Options -Indexes

Options FollowSymLinks

php_flag register_globals on

php_flag magic_quotes_gpc on

php_flag error_reporting off

php_value arg_separator.output "&"

RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-l

RewriteRule ^(.+)$ /netcat/require/e404.php?REQUEST_URI=$1 [L,QSA]