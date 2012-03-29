Настроить корзину на jquery

Добрый день! В прикрепленном файле макеты дизайнов, на основе которых необходимо сверстать и спрограммировать сайт на joomla. Бюджет – не более 3 000 рублей. Вместе с заявками отправляйте ссылки на ваше портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет, нужен человек кто сможет сделать так что бы jquery выводил корзину заказов.
Подробнее расскажу, при личном общении, от вас хотелось бы услышать примерную цену за час работы.
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