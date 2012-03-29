Настроить корзину на jquery

ПрочееЗакрыт5 заявок167 просмотров
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Привет, нужен человек кто сможет сделать так что бы jquery выводил корзину заказов.

Подробнее расскажу, при личном общении, от вас хотелось бы услышать примерную цену за час работы.

jQuery
12 лет назад
aliwya3
Васина 
32 годаЛатвия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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