Siemens LOGO

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Необходимо написать программку для Siemens LOGO (питание 24 В)

Один из первых вопросов - можно ли в данном устройстве реализовать функцию контроля напряжения?

То есть, если напряжение на логическом входе меньше 25 В, то мы отключаем выход 1 и активируем его (выход1) только тогда, когда значение питание будет>26

Если такое можно сделать, то готов дальше обсудить ТЗ

12 лет назад
warm
57 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
15 дней назад
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