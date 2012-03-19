Необходимо написать программку для Siemens LOGO (питание 24 В)

Один из первых вопросов - можно ли в данном устройстве реализовать функцию контроля напряжения?

То есть, если напряжение на логическом входе меньше 25 В, то мы отключаем выход 1 и активируем его (выход1) только тогда, когда значение питание будет>26

Если такое можно сделать, то готов дальше обсудить ТЗ