Нужен мониторинг серверов Counter-Strike Примеры: www.my-cs.ru
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Необходимо написать программку для Siemens LOGO (питание 24 В)
Один из первых вопросов - можно ли в данном устройстве реализовать функцию контроля напряжения?
То есть, если напряжение на логическом входе меньше 25 В, то мы отключаем выход 1 и активируем его (выход1) только тогда, когда значение питание будет>26
Если такое можно сделать, то готов дальше обсудить ТЗ
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