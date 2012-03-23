Помочь разобраться с формой заказа на сайте

Необходимо собрать из open source ПО софт который будет: 1. Резать видео ролик на нужное к-во кусочков 2. Отправлять кусочки на несколько серверов, где они будут конвертироваться в другой формат (h.264 например) 3. Принимать кусочки и склеивать их ...