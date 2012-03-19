БД из Tecdoc определенных запчастей по авто

Добрый нужна прогамма для обработки xls и csv файлов(прайс листов) Прайсов много нужно чтобы программа брала каждый прайс по очереди из папки Х и проводила обработку как бы я это делал в ручную с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна БД в mysql, лучше - xls или csv из программы Tecdoc или аналогичной ей (урезанной версии, предоставлю исполнителю) определенных запчастей: Фильтра (самое главное), лампы, аккумуляторы, тормозные колодки.... Весь список предоставлю исполнителю. База должна быть с картинками. База нужна за 2012 год (свежая)
Т.е. должна иметь вид
Марка- модель-вариант:
фильтра: список товаров
Свечи: список товаров
Подробнее через личку или скайп.
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