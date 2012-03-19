VBA, ASP. Отсылка xls файла по email через ASP

Добрый день! Кто может помочь разобраться с формой заказа на сайте? Заказы с сайта приходят на почту в непонятной кодировке. В админке написано, что истекла лицензия. Как продлить лицензию или заново переустановить форму заказа? сайт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно:
- макрос для Excel 2010, который
* запрашивает у пользователя email
* сканирует текущую книгу (листы, содержимое и формат ячеек),
* делает переменную в xml формате, содержащую всю информацию о книге.
* отсылает эту переменную на ASP страничку через POST запрос
- ASP скрипт, который ловит вышеуказанную информацию, собирает из нее xls файл и отсылает на указанный email
Или предложить другой вариант отсылки текущего файла по email.
Отсылать файл напрямую через меню "Send To" в моем случае нельзя.
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