VBA, ASP. Отсылка xls файла по email через ASP

Нужно:

- макрос для Excel 2010, который

* запрашивает у пользователя email

* сканирует текущую книгу (листы, содержимое и формат ячеек),

* делает переменную в xml формате, содержащую всю информацию о книге.

* отсылает эту переменную на ASP страничку через POST запрос

- ASP скрипт, который ловит вышеуказанную информацию, собирает из нее xls файл и отсылает на указанный email

Или предложить другой вариант отсылки текущего файла по email.

Отсылать файл напрямую через меню "Send To" в моем случае нельзя.