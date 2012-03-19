VBA, ASP. Отсылка xls файла по email через ASP

$50
ПрочееЗакрыт1 заявка136 просмотров
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Нужно:

- макрос для Excel 2010, который

* запрашивает у пользователя email

* сканирует текущую книгу (листы, содержимое и формат ячеек),

* делает переменную в xml формате, содержащую всю информацию о книге.

* отсылает эту переменную на ASP страничку через POST запрос

- ASP скрипт, который ловит вышеуказанную информацию, собирает из нее xls файл и отсылает на указанный email

Или предложить другой вариант отсылки текущего файла по email.

Отсылать файл напрямую через меню "Send To" в моем случае нельзя.

12 лет назад
sen77
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
logik
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
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12 лет назад
$75
3 дня
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