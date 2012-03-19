Программа обработки xls и csv

Нужно: - макрос для Excel 2010, который * запрашивает у пользователя email * сканирует текущую книгу (листы, содержимое и формат ячеек), * делает переменную ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый нужна прогамма для обработки xls и csv файлов(прайс листов)
Прайсов много нужно чтобы программа брала каждый прайс по очереди из папки Х
и проводила обработку как бы я это делал в ручную с каждым файлом в Microsoft Office Excel.
То есть. Для каждого файла чтобы можно было задавать отдельное правила.
1.Удалит столбик например 1
2.Добавить столбик например 3
4.Найти значение например 2 и заменить на например У
Заполнить столбик 3 например надпись "я тут"
Другими словами сделать то что можно сделает в Microsoft Office Excel
А также чтобы можно было задавать правила для всех.
Вот скрин что я видел в инете похожее clip2net.com/s/1ImNK
Главное чтобы работало шустро.
- Похожие заказы
- $50Прочее1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Кто может помочь разобраться с формой заказа на сайте? Заказы с сайта приходят на почту в непонятной кодировке. В админке написано, что истекла лицензия. Как продлить лицензию или заново переустановить форму заказа? сайт ...Прочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужна консультация специалиста по компьютернои безопасностиПрочее3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо собрать из open source ПО софт который будет: 1. Резать видео ролик на нужное к-во кусочков 2. Отправлять кусочки на несколько серверов, где они будут конвертироваться в другой формат (h.264 например) 3. Принимать кусочки и склеивать их ...Закрыт12 лет назад
Необходимо установить на сервер IP АТС Астериск, по подготовленному Техническому заданию. От специалиста требуется установка, тестирование работы и настройка Астериска.Прочеенет заявокЗакрыт12 лет назад
Есть сайт с каталогом продукции. Планируется рассылка CD потенциальным клиентам. На CD должен быть такой же каталог, как и на сайте (дизайн, поиск, подбор по критериям). Т.е. программка на CD должна в точности повторять раздел ...Закрыт12 лет назад
- $50
Создать дампы и резверные копии сайта.Прочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть программа, написанная на маткаде. Нужно привести к продажному виду. Чтобы без него запускалосьЗакрыт12 лет назад
- $100
Почта реально есть но в Входящих не видно. Если скачивать новую - всё видно - старую нет. Нужна инструкция по восстановлению, саму почту не могу отправить потому что информация личная.Прочеенет заявокЗакрыт12 лет назад
поправить конфигурацию тис, собственно тз: в перечислениях ставки ндс добавить ндс 15% в документе быстрая продажа ...Прочее3 заявкиЗакрыт12 лет назад