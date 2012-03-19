Программа обработки xls и csv

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Добрый нужна прогамма для обработки xls и csv файлов(прайс листов)

Прайсов много нужно чтобы программа брала каждый прайс по очереди из папки Х

и проводила обработку как бы я это делал в ручную с каждым файлом в Microsoft Office Excel.

То есть. Для каждого файла чтобы можно было задавать отдельное правила.

1.Удалит столбик например 1

2.Добавить столбик например 3

4.Найти значение например 2 и заменить на например У

Заполнить столбик 3 например надпись "я тут"

Другими словами сделать то что можно сделает в Microsoft Office Excel

А также чтобы можно было задавать правила для всех.

Вот скрин что я видел в инете похожее clip2net.com/s/1ImNK

Главное чтобы работало шустро.

12 лет назад
rotkiv
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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