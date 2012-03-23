Написать проект под crestron

Нужно сделать карту яндекса для сайта, пример: http://www.europos.ru/index.php?route=information/information&information_id=26# С функцией Сохранить и Распечатать, а также на карте должно присутствовать фото здания.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист который разбираестя в системах crestron http://crestron.ru/
ТЗ по почте.
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