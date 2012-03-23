Написать проект под crestron

$5000
ПрочееЗакрытнет заявок122 просмотра
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Нужен программист который разбираестя в системах crestron http://crestron.ru/

ТЗ по почте.

12 лет назад
soloweb
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 отзывов
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