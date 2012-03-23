VBA Excel 2010 выводит "MS Spreadsheet 11"

Нужен макрос для Excel 2010. Что-то вроде:

Sub draw_spreadsheet(sql_query, height, width),

который выводит объект "Microsoft Office Spreadsheet 11" с шириной width и высотой height с наполнением из запроса sql_query.

координаты top и left определяются так, чтобы:

- верхняя граница этого объекта была на уровне активной в данный момент ячейки.

- правая граница этого объекта была на уровне правой границы экрана.

Панель с названиями листов - не нужна

Буквенные наименования столбцов - не нужны