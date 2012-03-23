VBA Excel 2010 выводит "MS Spreadsheet 11"

Необходимо написать программку для Siemens LOGO (питание 24 В) Один из первых вопросов - можно ли в данном устройстве реализовать функцию контроля напряжения? То есть, если напряжение на логическом входе меньше 25 В, то мы отключаем выход ...
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Нужен макрос для Excel 2010. Что-то вроде:
Sub draw_spreadsheet(sql_query, height, width),
который выводит объект "Microsoft Office Spreadsheet 11" с шириной width и высотой height с наполнением из запроса sql_query.
координаты top и left определяются так, чтобы:
- верхняя граница этого объекта была на уровне активной в данный момент ячейки.
- правая граница этого объекта была на уровне правой границы экрана.
Панель с названиями листов - не нужна
Буквенные наименования столбцов - не нужны
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