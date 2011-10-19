Нужна немного измененная копия сайта, сделанная на DLE. При подаче заявки указывайте цены и строки!
Нужна альтернатива тегу <iframe>
Есть ссылка на сайт я ее вставляю в конструкцию (смотреть приложение хтмл файл и код) но есть проблема не открывает как положено во фрейме, а редеректит на сайт автора ссылки, у ниго видимо какойто ява скрипт который вычисляет открытие его страницы во фрейме и сразу перекидывает на его сайт, а нужно чтобы открывало без редеректа, может есть какойто способ.
Заявки фрилансеров
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