Написать парсер c сайта книг

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Закрыт1 заявка146 просмотров

Нужна немного измененная копия сайта, сделанная на DLE.

При подаче заявки указывайте цены и строки!

DLE
13 лет назад
loljeans
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

binflow
Антон 
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$70
3 дня

Заявки фрилансеров

binflow
Антон 
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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