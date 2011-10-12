У меня доска объявлений http://www.torg7.ru/, в Добавить объявления есть разделы, длы выбора, так вот мне нужно чтобы при выборе раздела, внизу открывался выбор поразделов. Пример http://www.avito.ru/additem - категории и открывающиеся подкатегории в соотвествии ...
Внедрение опенсорсного биллинга
Ищу программиста для внедрения опенсорсного биллинга jBilling. Оплата сдельная, подробности в личке.
Заявки фрилансеров
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