Доработка конвертера валют

необходимо доработать конвертер валют на сайте написанном на joomla, ukrguma.com.ua , конвертер привязан к компоненту и работает только в нем, необходимо чтобы конвертер работал на всех страницах сайта и модулях прилагаемых к компоненту

пишите на мыло [email protected] или skype: michael_chernobay после 22:00 по Киеву