Нужно добавить несколько полей в форме добавления материала на сайте uCoz с видео контентом, а именно: 1)Спойлер 1: 1. Год 2. Жанр 3. Режиссёр ...
Доработка конвертера валют
необходимо доработать конвертер валют на сайте написанном на joomla, ukrguma.com.ua , конвертер привязан к компоненту и работает только в нем, необходимо чтобы конвертер работал на всех страницах сайта и модулях прилагаемых к компоненту
пишите на мыло [email protected] или skype: michael_chernobay после 22:00 по Киеву
Заявки фрилансеров
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