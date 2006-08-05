Создание привязок (ссылок, превьюшек) в PDF катал.

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Закрытнет заявок109 просмотров

Есть энное количество PDF каталогов в которых нужно сделать:

Навигацию - в начале каталога есть содержание в виде фотографий товаров и их кратким описанием. Дальше идет подробное описание каждого из видов. Задача заключается в том, что бы привязать содержание к основному телу документа, а именно при нажатии на товар в содержании, система должна переносить на определенное место в каталоге с описанием данного товара либо ссылаться на другой файл так же имеющий нужную информацию. С технической точки зрения работа не сложная, но достаточно рутинная и объемная. Как рассчитываются подобного вида работа я не знаю поэтому прошу предлагать варианты.

Контакты: [email protected] ,Санкт-Петербург

14 лет назад
mr_hizi
Максим 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

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