Решить проблему попадания письма в спам у gmail

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Закрыт2 заявки262 просмотра

Необходимо решить проблему попадания письма в спам gmail при новостной рассылке пользователям.

Формат письма: html

Предоставлю заголовки писем.

Используется: http://www.interspire.com/

Отправка письма осуществляется через аутентификацию на почтовом сервере.

Через почтовик бат письма доставляются нормально.

HTML
14 лет назад
bz101
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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