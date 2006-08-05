Нужна помощь бухгалтера

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Закрытнет заявок89 просмотров

Есть задачка.

В банке "Альянс" за 05.08.2006 год произведены операции:

Официальный курс доллара США - 5,10 грн.

1) банк насчитал проценты по кратковременному кредиту, полученным от Национального банка в сумме 3842 долларов США, курс 5,10 за 1 доллар США

2) Банк продал доллары за гривну 11000 дол США по курсу 5,14 грн за 1 дол США

По данным операциям просчитать полученный результат по валюте и показать прибыль или убыток от курсовой разницы.

Я очень надеюсь что вы поможете, за любые версии буду очень благодарна

Спасибо

14 лет назад
rasti2011
Юлия 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
10 отзывов(-1)

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