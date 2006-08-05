Настройка видео парсера

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Закрытнет заявок102 просмотра

Здравствуйте веблансеры, суть работы заключается в настройке видео парсера для вконтакте, на сайте хранится видео из контакта, но есть проблема видео пропускает через мой выделенный сервер и за этого сайт долго периодически виснет и прочие проблемы. Итак парсер есть осталось настроить его чтобы нагрузка шла на контакт а не через мой сервер. И желательно чтобы видео контент быстро загружался.

14 лет назад
Gigibat
Сергей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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