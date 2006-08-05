Здравствуйте, нужен опытный человек, который сможет установить PsychoStats
Нужно уменьшить нагрузку на сервер.
Приветствую господа фрилансера, итак суть проблемы в том чтобы уменьшить нагрузку на онлайн кинотеатр. Онлайн кинотеатр использует стриминг видео в uppod плеере. Фильмы берутся с вконтакта, то есть с модуля vkstreamer если что подробности об модуле http://8dle.ru/sell-modules/3388-vkstreamer-video-vkontakte-v-vashem-pleere.html
Итак суть сделать так чтобы нагрузка шла не через мой сервер, а через вконтакте, или другой какой нибудь вариант.
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