Нужно уменьшить нагрузку на сервер.

Приветствую господа фрилансера, итак суть проблемы в том чтобы уменьшить нагрузку на онлайн кинотеатр. Онлайн кинотеатр использует стриминг видео в uppod плеере. Фильмы берутся с вконтакта, то есть с модуля vkstreamer если что подробности об модуле http://8dle.ru/sell-modules/3388-vkstreamer-video-vkontakte-v-vashem-pleere.html

Итак суть сделать так чтобы нагрузка шла не через мой сервер, а через вконтакте, или другой какой нибудь вариант.