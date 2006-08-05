Плагин для Firefox

Необходимо написать плагин для фаерфокса.

Плагин должен сниффать весь http/https контент на нужных доменах и логгировать его в файл.

Т.е. должны логгироваться все запросы и ответы.

Например Firebug – проект с открытым кодом. Можно оттуда в крайнем случае взять исходники, если просто исходников концепции сниффинга в FF нету где-то выложенных.

Условия:

-плагин должен работать на всех версиях FF

-плагин не должен ставить хуки (есть другие плагины-снифферы (тампер, httpanalyzer), которые ставят хуки. надо чтоб именно хуки не ставились, как это происходит в firebug'е)