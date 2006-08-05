Есть задачка. В банке "Альянс" за 05.08.2006 год произведены операции: Официальный курс доллара США - 5,10 грн. 1) банк насчитал проценты по кратковременному кредиту, полученным от Национального банка в сумме 3842 долларов ...
Плагин для Firefox
Необходимо написать плагин для фаерфокса.
Плагин должен сниффать весь http/https контент на нужных доменах и логгировать его в файл.
Т.е. должны логгироваться все запросы и ответы.
Например Firebug – проект с открытым кодом. Можно оттуда в крайнем случае взять исходники, если просто исходников концепции сниффинга в FF нету где-то выложенных.
Условия:
-плагин должен работать на всех версиях FF
-плагин не должен ставить хуки (есть другие плагины-снифферы (тампер, httpanalyzer), которые ставят хуки. надо чтоб именно хуки не ставились, как это происходит в firebug'е)
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