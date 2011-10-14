Модернизировать форму добавл. материала на uCoz

Нужно добавить несколько полей в форме добавления материала на сайте uCoz с видео контентом, а именно:

1)Спойлер 1:

1. Год

2. Жанр

3. Режиссёр

4. Время

5. В ролях

2)Спойлер 2:

$IMAGE2$

$IMAGE3$

$IMAGE4$

3)Спойлер 3:

1.Качество

2. Перевод

4) Поле для вставки HTML кода видео

Чтобы результат имел малое количество отличий отличий от текущего. Вот сайт http://www.r-films.ru/load

Это не реклама, просто нужно, чтобы пользователи сами добавляли фильмы без применения HTML кодов.

Если есть какие-то свои предложения по данному вопросу, прошу их описать.