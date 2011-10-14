Модернизировать форму добавл. материала на uCoz

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен1 заявка114 просмотров

Нужно добавить несколько полей в форме добавления материала на сайте uCoz с видео контентом, а именно:

1)Спойлер 1:

1. Год

2. Жанр

3. Режиссёр

4. Время

5. В ролях

2)Спойлер 2:

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3)Спойлер 3:

1.Качество

2. Перевод

4) Поле для вставки HTML кода видео

Чтобы результат имел малое количество отличий отличий от текущего. Вот сайт http://www.r-films.ru/load

Это не реклама, просто нужно, чтобы пользователи сами добавляли фильмы без применения HTML кодов.

Если есть какие-то свои предложения по данному вопросу, прошу их описать.

HTML
14 лет назад
zzzoryn
33 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Vlad_vitamin
Владислав 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$1
1 день
Всё сделал как я и просил, даже лучше. Очень хорошо, спасибо!
Спасибо) Обращайтесь)

Заявки фрилансеров

Vlad_vitamin
Владислав 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад

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