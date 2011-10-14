Здравствуйте веблансеры, суть работы заключается в настройке видео парсера для вконтакте, на сайте хранится видео из контакта, но есть проблема видео пропускает через мой выделенный сервер и за этого сайт долго периодически виснет и прочие ...
Модернизировать форму добавл. материала на uCoz
Нужно добавить несколько полей в форме добавления материала на сайте uCoz с видео контентом, а именно:
1)Спойлер 1:
1. Год
2. Жанр
3. Режиссёр
4. Время
5. В ролях
2)Спойлер 2:
$IMAGE2$
$IMAGE3$
$IMAGE4$
3)Спойлер 3:
1.Качество
2. Перевод
4) Поле для вставки HTML кода видео
Чтобы результат имел малое количество отличий отличий от текущего. Вот сайт http://www.r-films.ru/load
Это не реклама, просто нужно, чтобы пользователи сами добавляли фильмы без применения HTML кодов.
Если есть какие-то свои предложения по данному вопросу, прошу их описать.
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