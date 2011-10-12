Сделать сортировку артикулов в VirtueMart Joomla

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Закрытнет заявок151 просмотр

Сделать сортировку артикулов в Virtue Mart Joomla по возрастанию.

Пример где нужно сделать

http://www.instrument-osnastka.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=41

444-285-865

[email protected]

Joomla
14 лет назад
Tiger66
Иван 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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