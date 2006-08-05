Каталоги и подкаталоги для доски объявлений

У меня доска объявлений http://www.torg7.ru/, в Добавить объявления есть разделы, длы выбора, так вот мне нужно чтобы при выборе раздела, внизу открывался выбор поразделов. Пример http://www.avito.ru/additem - категории и открывающиеся подкатегории в соотвествии выбранной главной категории - например для авто - свои подразделы, для недвижимость свои подразделы.