Каталоги и подкаталоги для доски объявлений

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Закрыт2 заявки181 просмотр

У меня доска объявлений http://www.torg7.ru/, в Добавить объявления есть разделы, длы выбора, так вот мне нужно чтобы при выборе раздела, внизу открывался выбор поразделов. Пример http://www.avito.ru/additem - категории и открывающиеся подкатегории в соотвествии выбранной главной категории - например для авто - свои подразделы, для недвижимость свои подразделы.

13 лет назад
sher27
Фуркат 
59 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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