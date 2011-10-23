Программа C#

Здравствуйте, есть несколько не сложных проектов на С#. Первое задние такое:

Описать метод разделения строчки на две, которые содержат цифры и буквы отдельно. Вызвать его синхронно и асинхронно, используя 4 разных способа получения результата выполненного метода.

Сроки до завтра к 18:00.

Возможно дальнейшее сотрудничество. Цена договорная.